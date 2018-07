Un barbat a fost atacat de un urs in centrul orasului Baile Tusnad

Ziare.

com

Joi, barbatul a povestit cum animalul i-a sfasiat tricoul si l-a zgariat pe piept.Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, un nou atac de urs a avut loc in Baile Tusnad, la Gara CFR, care se afla la 100 de metri de primarie."In seara zilei de luni, un localnic din Baile Tusnad care isi plimba cainele in zona garii CFR, in plin centrul orasului, a fost atacat de o ursoaica cu trei pui", se arata in comunicat.Presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a vorbit, joi, cu victima, despre circumstantele in care a avut loc atacul. Szabo Istvan este internat, de trei zile, la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean, la Sumuleu-Ciuc."Luni seara am scos cainele la plimbare pe drumul care duce de la gara la strada principala, cand a sarit in fata mea o ursoaica cu trei pui. Ursoaica s-a retras putin, eu am luat in brate cainele si dintr-o data aceasta a sarit la mine si m-a zgariat in zona pieptului, a sfasiat si tricoul de pe mine. Si asta in Baile Tusnad! Este infricosator de mare numarul de ursi aici", a spus barbatul, potrivit comunicatului de presa.La randul sau, presedintele CJ Harghita a anuntat ca joi a semnalat din nou Ministerului Mediului ca exista mari probleme in judet si trebuie intervenit de urgenta."In cursul saptamanii trecute ministerul mediului a aprobat planul de actiune pentru conservarea populatiei de urs, iar daca se respecta cele asumate, in decursul unui an ministerul trebuie sa elaboreze sistemul de despagubire a victimelor omenesti. Consider ca este un important pas inainte, iar eforturile depuse in cursul anului trecut si al acestui an si-au adus si isi aduc roadele", a spus presedintele consiliului judetean.