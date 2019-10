Un barbat aflat la cules de ciuperci a fost atacat si ucis de un urs

Ziare.

com

Potrivit IJJ Bacau, barbatul se afla la cules de ciuperci impreuna cu mai multe persoane cand a fost atacat de un urs, in apropierea localitatii Barsanesti."Am fost solicitati pentru a veni in sprijin, in apropierea localitatii Barsanesti, unde o persoana a fost atacata de urs. Au fost trimise echipaje ale unitatii, in vederea asigurarii masurilor specifice de protectie a cetatenilor din zona, precum si pentru izolarea locului", a declarat Alexandra Danculea, purtator de cuvant al IJJ Bacau.Potrivit SAJ Bacau, barbatul era mort in momentul in care a ajuns la el echipajul de ambulanta."Era vorba despre un grup de persoane care erau la cules de ciuperci. Politia a fost cea care ne-a solicitat, ne-a spus ca este vorba despre un barbat care ar fi lovit de urs. Cand au ajuns colegii mei, barbatul avea leziuni incompatibile cu viata", a declarat Aura Cretu, managerul SAJ Bacau.Ursul a disparut la scurt timp dupa atac.Se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care s-a produs incidentul.Tot duminica, un vanator a fost atacat de urs, in Bistrita-Nasaud