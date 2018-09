Un barbat din Harghita s-a intalnit cu 4 ursi. Unul dintre ei l-a muscat si a ajuns la spital

Ziare.

Victima a declarat ca in lanul de porumb erau opt ursi, iar potrivit unui comunicat de presa trimis, miercuri, de Consiliul Judetean Harghita, patru dintre ei i-au iesit in fata."Barbatul a fost internat cu multiple plagi muscate la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc. Victima se deplasa cu bicicleta spre domiciliu, cand din lanul de porumb i-au iesit in fata patru ursi. Barbatul s-a speriat, a cazut de pe bicicleta, trei dintre ursi s-au indepartat, insa unul l-a atacat si muscat", potrivit CJ Harghita.Victima are 47 de ani si este din satul Carta.Presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, cere ca solicitarile inaintate de asociatii de vanatoare sa fie reanalizate, respectiv eliberarea autorizatiei de interventie."Am luat legatura cu asociatia de vanatoare in raza careia s-a intamplat incidentul care in cursul acestei seri se va deplasa la fata locului, urmand ca in cursul zilei de maine sa depuna documentatia necesara in vederea interventiei in cazul acestui urs periculos.A sosit toamna, iar din experienta anilor trecuti stim ca in apropierea lanurilor de porumb se inmultesc in aceasta perioada atacurile ursilor. Este nevoie urgenta de stabilirea unei cote de preventie, astfel se vor putea preveni situatiile ca aceasta. Este vorba de siguranta vietii omenesti", a spus presedintele CJ Harghita.