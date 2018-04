Un cioban a fost muscat de urs in Arges. A scapat din ghearele animalului cu ajutorul cainilor

Ziare.

Barbatul a scapat din ghearele ursului cu ajutorul cainilor, iar apoi a sunat dupa ajutor, fiind transportat la spital.Potrivit directorului Ambulantei Arges, Marian Hiru, echipajele au fost solicitate, duminica dimineata, in localitatea Tigveni unde un barbat a fost muscat de un urs."Este vorba de un barbat, de 55 de ani, care a fost muscat de urs. A suferit plagi la nivelul capului, mai exact pe fata si scalp", a declarat Marian Hiru, directorul Ambulantei Arges.Hiru a mai precizat ca barbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Arges.La randul sau, purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca barbatul era singur, la o stana, in momentul in care a fost atacat de urs. Ciobanul a reusit sa scape de animalul salbatic cu ajutorul cainilor, iar apoi a sunat la 112.