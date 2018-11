Un cioban din Bistrita a fost atacat de urs in timp ce incerca sa isi salveze turma

Ziare.

com

Barbatul a fost transportat la spital cu multiple traumatisme.Conform reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Bistrita Nasaud, ciobanul a fost muscat de un urs, la fata locului intervenind un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta cu medic.Ciobanul se afla in stana cand a auzit cainii latrand si a descoperit ca un urs a atacat mai multe oi. Barbatul a incercat sa alunge ursul, insa acesta l-a atacat. In sprijinul ciobanului, a sarit un alt coleg care a reusit sa il salveze pe barbat si sa alunge animalul.Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar, ciobanul in varsta de 38 de ani era constient, dar avea numeroase plagi prin muscatura la picioare.