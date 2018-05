Un copil de 9 ani a fost atacat de urs, in Harghita

Ziare.

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat, ca incidentul s-a intamplat in satul Calugareni, comuna Martinis, baiatul fiind dus la spital de catre primarul comunei."Era cu vacile, alaturi de tatal sau. Deodata ursul a atacat copilul, iar apoi primarul l-a dus la urgente , la spital, la Odorheiu. Ei se duceau acasa cu vacile (...) Tatal si cu cainii au reusit sa alunge ursul", a spus Borboly Csaba.De asemenea, el a precizat ca acesta este al doilea atac petrecut duminica in judetul Harghita, dupa ce in localitatea Carta un urs a omorat un vitel in curtea unui fermier."Ce se intampla in Harghita nu e ok, avem cei mai multi ursi din Romania, aproape 1.500, cam cati are Finlanda, o tara mare cu paduri intinse. Trebuie sa fie luate masuri", a mai spus Borboly Csaba.Medicii Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului din Odorheiu Secuiesc au spus ca baiatul de 9 ani a scapat cu rani minori, iar potrivit acestora ursul l-a muscat de umar, cot si genunchi, iar plagile au maxim un centimetru. Urma dintilor este vizibila, potrivit acestora.Copilul a ramas internat pentru supraveghere, la sectia de boli infectioase, iar in cursul zilei de luni se vor lua masuri pentru prevenirea posibilelor infectii, potrivit cadrelor medicale.