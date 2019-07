Un jandarm din Suceava a ajuns la spital, dupa ce a fost atacat de un urs

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava au declarat, sambata noaptea, corespondentului MEDIAFAX, ca un echipaj de jandarmi montani patrula in zona Brosteni, in jurul orei 21.50. La un moment dat, jandarmii au oprit masina pentru a patrula pe jos, iar in acel moment, din padure a aparut un urs care l-a atacat pe unul dintre jandarmi.Acesta a incercat sa scoata pistolul, dar nu a reusit si a fost muscat de umar si zgariat la mana si picior."In acel moment colegul sau a scos pistolul si a impuscat ursul. I-a salvat viata colegului lui. Colegul atacat este in drum spre Spitalul Suceava. Este constient", au spus sursele citate.In ultima vreme, in zona Brosteni atacurile ursilor sunt dese, animalele intrand in gospodariile oamenilor unde omoara animale sau distrug stupi.