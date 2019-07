Un pui de urs atat de flamand incat nu putea sa mearga a fost gasit intr-o padure din Busteni

Ziare.

Potrivit IJJ Prahova, jandarmii montani au intervenit, vineri, pe Valea Cerbului din Busteni, unde a fost semnalata prezenta unui pui de urs, despre care s-a spus ca este ranit si se afla la marginea padurii."La fata locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi si o patrula de politie, acestia indepartand curiosii de locul cu pricina, deoarece exista riscul ca in zona sa fie si ursoaica", arata sursa citata.Reprezentantii IJJ Prahova au mai precizat ca s-a luat legatura cu gestionarul fondului de vanatoare "care s-a deplasat la fata locului si a constat ca puiul este subnutrit si in imposibilitate de a se deplasa".Puiul a fost preluat si, dupa ce va fi examinat medical, va fi relocat in rezervatia din Zarnesti.Tot vineri seara, in Busteni, jandarmii au indepartat o ursoaica cu trei pui, animalele fiind alungate cu ajutorul semnalelor acustice si luminoase.Totodata, turistii si localnicii din Sinaia au fost avertizati, vineri seara, prin sistemul RO-ALERT, sa evite zona cuprinsa intre Manastirea Sinaia si Castelul Peles, unde a fost semnalata prezenta unui urs.Mesajul a fost transmis in jurui orei 22.00, fiind primul primit de localnici prin sistemul RO-ALERT.