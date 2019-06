Un urs a fost filmat intr-un parc din Sibiu (Video)

Ziare.

com

Mai multe persoane au semnalat prezenta ursului sambata dimineata, iar animalul a fost si filmat, transmite Turnul Sfatului Oamenii au sunat la 112 pentru a anunta ca ursul este in parc si mai multe patrule de jandarmi si politisti locali au mers sa cerceteze zona.Apoi, ursul, despre care oamenii spun ca ar avea in jur de 250-300 de kg, nu a mai fost vazut in zona."Astazi, in jurul orei 05.00, printr-un apel 112 o persoana a sesizat faptul ca pe strada Bahluiului intersectie cu Aleea Calaretilor a vazut un urs de talie mica.La fata locului s-au deplasat 12 jandarmi si patru politisti locali. In urma cautarilor efectuate, pana in acest moment nu se confirma prezenta acestuia in zona", a explicat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei sibiene.