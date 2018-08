Un urs a fost impuscat la Baile Tusnad, cu aprobare de la Ministerul Mediului

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa trimis, luni, de Consiliul Judetean Harghita, reprezentantii unei asociatii de vanatoare au impuscat, la sfarsitul saptamanii trecute, ursul periculos de la Baile Tusnad, care a provocat mai multe daune si a ucis animale din gospodariile oamenilor.Potrivit sursei citate, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a aprobat impuscarea a doi masculi si relocarea a patru ursoaice si noua pui dupa ce la finalul acestei veri in orasul balnear Baile Tusnad patru persoane au ajuns in spital dupa ce au fost atacate de urs."In ceea ce le priveste pe ursoaicele cu pui care sunt adesea vazute la containerele de deseuri din oras, situatia nu este inca rezolvata deoarece asociatia de vanatoare Sfanta Ana nu dispune de arme de tranchilizare, nici de custi in care sa fie transportate animalele. Mai mult, inca nu s-a prezentat nici o asociatie de vanatoare care ar fi dispusa sa primeasca in relocare aceste ursoaice", potrivit comunicatului de presa.Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a spus, zilele trecute, in cadrul unei vizite la Baile Tusnad, ca problema atacurilor ursilor au la baza o serie de cauze, precum incalzirea globala sau culegerea necontrolata a fructelor de padure, dar si guvernarea tehnocrata, care in cele 400 de zile nu a facut nimic.De asemenea, ministrul Mediului declarase ca niciun stat membru al Uniunii Europene "si nu numai" nu a dorit sa ia niciun urs - specie protejata in Romania -, nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe tari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani.