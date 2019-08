Un urs a fost lovit de patru autoturisme, pe A1 Sibiu - Deva

Ziare.

Politia Judeteana Sibiu anunta ca pe A1 Sibiu - Deva la kilometrul 273, in zona Aciliu, un urs a fost lovit de patru autoturisme.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu spun ca un echipaj de prim-ajutor calificat SMURD a intervenit pentru acordarea de ingrijiri medicale pentru doi copii cu stare de panica, dupa ce masina in care aflau a lovit ursul.Animalul nu a supravietuit.In urma cu un an, autoritatile din Sibiu discutau despre posibilitatea amplasarii de garduri electrice pe portiunile impadurite ale Autostrazii A1 , in zona Aciliu - Miercurea Sibiului, dupa ce doi ursi au ajuns pe sosea, fiind loviti de masini si ucisi.Gardurile electrice nu sunt periculoase pentru animale, precizau autoritatile, care mai spuneau ca vanatorii vor face goane pentru a impinge ursii spre zone mai inalte.