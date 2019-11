Un urs a fost omorat de o masina pe A3 Turda - Bors

Ziare.

"La data de 06.11.2019, in jurul orei 03:50, pe Autostrada A3 Turda - Bors, calea 1 km 5 a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Un barbat in varsta de 62 de ani a condus auto si a lovit un animal salbatic (urs) care se afla pe partea carosabila, rezultand avarierea autoturismului.Traficul rutier nu a fost afectat.Conducatorul auto nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice", informeaza IPJ Cluj.Anul trecut au existat astfel de cazuri pe A1, in zona Sibiu - Orastie