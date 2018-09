Un urs a fost surprins in trafic pe un drum national din Covasna (Video)

Ziare.

com

Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov atrag atentia soferilor sa nu intre in contact cu animalele, chiar daca par inofensive.In imaginile postate se pare ca ursul vrea sa traverseze drumul national, in timp ce masinile circula pe ambele sensuri.In luna august, doi ursi au fost accidentati mortal pe Autostrada, in Sibiu, dupa ce animalele au intrat pe carosabil.