Un urs a fost vazut pe partia Clabucet din Predeal

Ziare.

com

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au anuntat ca a fost semnalata prezenta unui urs pe Partia Clabucet din Predeal.Ca urmare, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea turistilor."Initial a fost directionata o patrula de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Predeal care a indepartat ursul din zona, pana la aproximativ 500 de metri departare de locul de imbarcare pentru teleschi. Ulterior au mai fost directionate inca doua patrule", au precizat reprezentantii Jandarmeiri Brasov.Sursa citata a mentionat ca in prezent in zona partiei Clabucet se afla trei patrule de jandarmerie, cu noua jandarmi in total, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov transmite mesaje RO-Alert din ora in ora.