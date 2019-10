Un urs a fost zarit intr-un sat din Harghita. Localnicii au fost avertizati prin mesaj RO-ALERT

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis imediat un echipaj, insa ursul nu a mai fost gasit.Din discutiile purtate de jandarmi cu oamenii din zona a reiesit ca este vorba de un pui de urs care vine intr-o livada, pentru a manca mere, dupa care se retrage in padure.Echipajul de jandarmerie a ramas pentru o perioada in zona pentru a se asigura ca animalul nu revine.Imediat dupa semnalarea prezentei ursului in zona, locuitorii au primit mesaj prin RO-ALERT, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, in sprijinul jandarmilor fiind trimis si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean.Este pentru a treia oara in ultimele 24 de ore cand jandarmii harghiteni sunt chemati sa alunge ursi care vin in zonele locuite.Celelalte doua cazuri au fost semnalate vineri seara la Lunca de Sus, unde un urs a venit in apropierea pistei de bob si a fost alungat in padure de jandarmi, si in comuna Praid, unde s-a semnalat prezenta ursului in noaptea de vineri spre sambata, dar oamenii legii nu au mai gasit animalul atunci cand au ajuns la fata locului.Si in aceste cazuri au fost trimise mesaje RO-ALERT, iar jandarmii au ramas in zona pentru a se asigura ca animalele nu revin.