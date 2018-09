Un urs a intrat in 4 gospodarii din Azuga intr-o noapte

Ziare.

Proprietarii a patru gospodarii de pe strada Garbovei din Azuga au gasit, luni dimineata, gardurile puse la pamant, tomberoanele rasturnate si pamantul scormonit de un urs care a coborat peste noapte in oras."Peste noapte a fost ursul. A distrus tot ce i-a stat in cale din gospodariile de aici, in cautare de hrana. Ne-a disperat. A rupt gardurile, curtile toate sunt distruse. La mine si la vecini a venit. Si sunt multi ursi, iar acum au inceput si oile sa coboare, vor veni din ce in ce mai des", a declarat un localnic.Acesta spune ca pagubele produse la cele patru gospodarii se ridica la peste 1.000 de lei. Oamenii au anuntat autoritatile.Primarul din Azuga, Ciprian Barbu, sustine ca in zona sunt de 3,4 ori mai multi ursi decat necesarul optim si ca el a facut toate demersurile necesare, pentru a rezolva situatia, mai ales ca prezenta salbaticiunilor pe strazi este tot mai deasa."Am facut toate demersurile, conform legii. S-a infiintat o comisie de monitorizare, am urmat toti pasii si atat. Decizia nu este a noastra. Sa se hotarasca orice, numai sa nu mai vina ursii. Vin des, inclusiv in cimitir au fost unde au distrus mai multe cruci. Vin la rampele de gunoi. Vin la mancare si sunt foarte multi", a spus Barbu.Potrivit acestuia, in padurile din Azuga sunt aproximativ 80 de ursi, iar efectivul optim ar fi de 25 de exemplare.