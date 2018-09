Un urs care a ajuns in autogara din Campina a fost tranchilizat si dus in Muntii Baiului

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Prahova, prezenta unui urs a fost semnalata in municipiul Campina, in zona autogarii. Ulterior, ursul s-a refugiat in curtea unei societati comerciale.La fata locului s-au deplasat echipaje de jandarmi impreuna cu politisti si angajati ai AJVPS Campina."Cu sprijinul personalului veterinar din cadrul Gradinii Zoologice Bucov, ursul a fost tranchilizat, acesta fiind ulterior transportat in Muntii Baiului. Actiunea s-a incheiet in jurul orelor 3.00", au informat jandarmii.