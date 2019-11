Un urs lovit de masina in Harghita a fost lasat de autoritati in agonie 12 ore pe sosea. UPDATE Acum e asteptata autorizatia de la Bucuresti sa fie ucis

Cum s-a produs accidentul

Cu membrele fracturate, dimineata ursul s-a tarat pe sosea iar la aceasta ora politia si jandarmii sunt prezente la fata locului pentru a redirectiona traficul. Flancat de masini de politie si jandarmi , animalul a fost lasat in continuare in agonie si "se asteapta o decizie in ceea ce priveste situatia animalului grav ranit", potrivit Agerpres.Chestionat la B1 Tv de modul in care au actionat autoritatile in cazul ursului in suferinta, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Harghita, Gheorghe Filip, a sustinut ca toate institutiile au colaborat, dar ca se asteapta acum ca "autoritatile cu atributii sa intervina"."Asteptam ca la fata locului sa vina... mi-e dificil sa spun... ca daca se constata categoric ca animulul nu mai are nicio sansa sa supravietuiasca macar sa i se curme suferinta", a spus Filip.Jurnalistii de la televiziunea citata l-au contactat apoi si pe prefectul judetului Harghita, Jean Andrei, iar acesta a spus ca animalul nu mai poate fi salvat si se asteapta de la Bucuresti autorizatia ca el sa fie ucis "Suntem capacitati, toate fortele sunt la fata locului, asteptam sa tranchilizam animalul sa eliberam carosabilul. Asteptam de la Bucuresti autorizatia.Animalul s-a tarat acum dimineata sa traverseze soseaua, traficul e dirijat fara probleme. Nu poate sa fie slavat pentru ca are leziuni foarte grave. Informatia a venit destul de tarziu si noi de azi noapte am luat masuri ca sa nu fie si alte incidente", a spus prefectul.Purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat, anterior, cum s-a produs accidentul."Persoanele din autoturism nu au fost ranite si nu au fost in pericol. Un minor a suferit un atac de panica si a fost asistat de echipajul SMURD ", a precizat Alina Ciobotariu.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, anuntase dimineata ca, in urma impactului, masina a iesit in afara carosabilului, iar ursul a fost grav ranit."In urma impactului, atat ursul, cat si autoturismul au parasit partea carosabila. Din accident nu au rezultat victime omenesti, insa ursul a fost grav ranit, se pare ca are membrele fracturate", a spus Gheorghe Filip.