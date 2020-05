Un urs care vine aproape zilnic in Baile Tusnad urmeaza sa fie relocat

Ziare.

com

Primarul din Baile Tusand, Albert Tibor, a declarat pentru Agerpres ca este vorba de un urs de trei ani, care cel mai probabil a fost adus de mama lui in zona, intrucat nu se teme de oameni si vine in oras doar in timpul zilei."Este un urs de trei ani, probabil ca in acest an a fost lasat de mama si umbla pe strazile din oras doar in timpul zilei. A vrut sa intre si in magazine, in hoteluri, nu se teme, probabil ca asa a fost crescut de mama lui, a umblat cu ursoaica printre oameni. Paguba mare nu a produs, numai ca sperie oamenii. Am luat legatura cu APM cu asociatia de vanatoare si am cerut relocarea lui", a declarat Albert Tibor.Si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita a anuntat ca s-a cerut derogare de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, pentru relocarea ursului pe un alt fond de vanatoare."Va informam ca, pentru relocarea ursului care produce deranjul locuitorilor in statiunea Baile Tusnad, s-a solicitat de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor de catre AVPS Sfanta Ana derogare de la statutul de specie protejata, pentru a fi mutat pe un alt fond de vanatoare", se arata intr-o postare pe Facebook a APM Harghita.Sursa citata a mai precizat ca in aceasta primavara, pana in data de 8 mai, in judetul Harghita au fost inregistrate 22 cazuri de pagube produse de ursi, un caz provocat de un lup si trei cazuri de pagube produse de mistreti si cerbi.Cele mai multe pagube au fost inregistrate in zona Odorhei-Cristur.