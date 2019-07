Un urs tanar s-a instalat in Aria Protejata Scaunul Domnului. Salvamont: Nu pare agresiv, mai mult e curios

Ziare.

"Un urs juvenil s-a instalat in Aria Protejata Scaunul Domnului de ceva vreme. Nu pare agresiv, mai mult e curios...", au transmis, duminica, salvamontistii din Mures , pe Facebook.Potrivit acestora, turistii trebuie sa ia cateva masuri cand ajung in zona."Pentru a evita eventualele neplaceri, cei care vin in excursie sunt rugati sa nu vina singuri, sa faca un pic de zgomot, sa NU lase deloc resturi de mancare, sa NU hraneasca ursul si sa NU incerce sa se apropie de el!", au mai transmis salvamontistii.Rezervatia naturala Scaunul Domnului este situata in judetul Mures, la o altitudine de 1.380 de metri, fiind limitata de stanci spectaculoase de natura vulcanica.Aceasta nu este singura zona turistica din tara unde a fost semnalata prezenta ursilor. Peste tot, insa, salvamontistii cer oamenilor sa nu se apropie de animalle care pot deveni extrem de agresive si periculoase.