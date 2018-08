Un urs terorizeaza ciobanii din Mures: L-am vazut cum manca oaia

Ziare.

Oamenii se plang de faptul ca ursul nu se mai sperie nici macar de cainii de la stane, arata Pro Tv.Luni, un cioban a povestit cum ursul a venit, a rupt gardul, a luat o oaie, si a fugit cu ea in padure."Am auzit ca latra cainele si cand am venit, am vazut ca a rupt strunga, am vazut cum manca oaia. Era mare, avea sigur 400 de kilograme, era negru", a declarat Mathe Todor Csongor.Ciobanii se plang ca toata vara au stat de panda la stane. Vanatorii spun ca ursul ar putea fi impuscat cu derogare de la Ministerul Mediului sau tranchilizat si mutat intr-o zona salbatica a padurii, cat mai departe de asezarile omenesti.