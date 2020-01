Urs alungat de jandarmi in Harghita. S-a dat si mesaj Ro-Alert

Ziare.

Dupa indepartarea ursului, jandarmii au mai ramas in zona pentru a se asigura ca animalul nu revine.Potrivit repezentantilor Jandarmeriei Harghita, marti, in jurul orei 3:40, jandarmii au fost solicitati prin 112 pentru a indeparta un urs de la periferia orasului Gheorgheni.Un barbat a anuntat prezenta unui urs in apropierea unei benzinarii de la marginea orasului Gheorgheni, iar la fata locului a fost trimis un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 4 Jandarmi Gheorgheni care a constatat ca ursul nu se mai afla in zona."Apelantul le-a spus ca acesta s-ar fi indreptat inspre oras, motiv pentru care jandarmii au procedat la cautarea animalului salbatic. Acesta a fost zarit pe o strada din municipiu, echipajul de jandarmi trecand la indepartarea acestuia din zona locuita, reusindu-se scoaterea lui in afara municipiului, la iesirea spre comuna Valea Stramba, intr-o zona nelocuita. La fata locului s-au aflat si un echipaj SMURD si un echipaj de politie, fiind emis si mesaj Ro-Alert", au precizat reprezentantii Jandarmeriei.Jandarmii au ramas in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca ursul nu se intoarce. Actiunea a durat aproximativ o ora, misiunea incheindu-se fara alte incidente.