Urs ucis pe autostrada, dupa ce a fost lovit de o masina

Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, ursul a fost lovit mortal de o camioneta de 7 tone, care circula regulamentar pe autostrada, in zona Saliste, in judetul Sibiu.Reprezentantii DRDP Brasov au verificat gardul de siguranta din zona incidentului, insa nu au fost gasite semne pe unde ar fi patruns ursul in zona autostrazii.Cadavrul ursului a fost predat vanatorilor de la fondul de vanatoare Sura Mare, judetul Sibiu.Deocamdata nu se stie de pe ce fond de vanatoare a venit animalul pe autostrada.