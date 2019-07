Ursi hraniti de cativa barbati cu mancare pentru caini, langa Lacul Sfanta Ana, desi este ilegal si s-au inmultit intalnirile cu oamenii

Ziare.

Este cazul unor ursi din padurea din jurul Lacului Sfanta Ana, unde trei barbati le-au dus, intr-o dimineata, doi saci mari plini cu mancare pentru caini, relateaza StirileProTV.ro La vederea jurnalistilor, oamenii au negat ca ar fi dus mancare animalelor, lucru complet interzis. Cei trei sunt angajati ai unei asociatii de proprietari de paduri care administreaza zona.Nu mai putin de sase ursi au venit sa manance din ce au adus oamenii, cu toate ca, atat in zona, cat si peste tot in regiunile unde se gasesc ursi in tara sunt panouri si afise pe care scrie clar ca este interzisa hranirea ursilor de catre oameni. Acest lucru face animalele sa se apropie tot mai mult de mediul oamenilor, iar uneori ataca si apoi sunt ucise."Este absolut criminal si ar trebui scos in afara legii. Este un gest criminal pentru om si pentru urs", a spus presedintele AgentGreen, Gabriel Paun.La randul sau, purtatorul de cuvant al Ministerului Mediului, Mihai Dragan, a dezaprobat aceasta actiune: "Nu este in regula ca hrana sa fie pusa in zona frecventata de turisti, dar, dupa cum v-am precizat, colegii nostri de la garda de mediu vor merge sa verifice aceste aspecte".Lacul Sfanta Ana este unul dintre locurile in care au loc cele mai multe atacuri ale ursilor asupra turistilor.