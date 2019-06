Ursii coboara tot mai des in orase: Jandarmii au intervenit in Prahova de 9 ori sambata

Ziare.

Potrivit sursei citate, sambata, jandarmii au intervenit pe tot parcursul zilei, in urma mai multor apeluri venite pe 112, unde a fost semnalata aparitia ursilor, in mai multe localitati, respectiv Breaza, Telega, Busteni si Azuga.Jandarmii au folosit semnalele acustice si luminoase pentru indepartarea animalelor salbatice."O interventie a jandarmilor montani din Detasamentul Sinaia mai dificila a fost in jurul orelor 21:30 pentru a recupera doua persoane ce se aflau pe traseul montan Busteni - Cascada Urlatoarea, care s-au speriat la aparitia unui urs pe traseul de deplasare, persoanele fiind recuperate si coborate in statiunea Busteni fara probleme.In aceasta saptamana, jandarmii prahoveni au mai fost solicitati in cinci situatii in localitatile Sotrile si Valea Doftanei. Jandarmii recomanda ca, in astfel de situatii, sa va indepartati urgent de animalele salbatice sau agresive, sa intrati intr-un loc sigur si sa anuntati imediat autoritatile pe numarul unic de urgenta 112", a anuntat IJJ Prahova.Schimbarile climatice si interventia omului in habitatul natural al ursilor sunt cauzele pentru aceste intalniri tot mai dese dintre animale si oameni in orase. Desi Ministerul Mediului are in plan anul acesta uciderea a 140 de ursi si 94 de lupi, organizatiile de mediu atrag atentia ca nu aceasta este solutia, existand numeroase metode neletale prin care animalele pot fi ajutate.