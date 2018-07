Ursii se plimba nestingheriti prin Azuga in timpul zilei. Primarul sustine ca nimeni nu ia masuri

Ziare.

Primarul statiunii Azuga, Gheorghe Barbu, a declarat ca ursii sunt din ce in ce mai prezenti pe strazile din oras, chiar si ziua, iar la mai multe gospodarii au creat si pagube. In plus, zilele trecute un cioban a fost muscat de un urs, suferind rani la picioare."Ursii circula pe strazi si ziua. Umbla prin oras, la cimitir, prin curti. Au ajuns sa faca pagube. Vin la tomberoane, dupa mancare. Un cioban a fost si atacat, fiind muscat. Ursul s-a apropiat de stana, iar barbatul a incercat sa-l alunge. De doi ani ne tot confruntam cu astfel de probleme", a declarat Barbu.Primarul din Azuga spune ca pe fondul respectiv cinegetic sunt aproximativ 70 de ursi, iar optimul ar fi de 25 de exemplare. Barbu sustine ca a atras atentia autoritatilor, insa nimeni nu a luat nicio masura."Nu se ia nicio decizie. Sunt hartii facute catre Garda Forestiera, Directia Silvica Prahova, la minister. Am facut si o petitie, am strans semnaturi. Fereasca Dumnezeu. Pun pret mai mult pe animale decat pe viata de om. Nu ne asculta nimeni, nu se ia nicio decizie", a spus Gheorghe Barbu.La randul lor, reprezentantii Directiei Silvice Prahova au declarat ca, anul acesta, potrivit evaluarii, la Azuga sunt 56 de exemplare, optimul fiind de 25.In 2017, erau 44 de ursi. Padurarii spun ca animalele coboara din padure in cautare de hrana, desi frecvent sunt puse bariere de mancare, precum granule si porumb.Seful Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, Florin Diaconu, a precizat ca Primaria Azuga a instiintat APM despre pagubele produse de ursi in statiune."Noi am fost instiintati despre pagubele produse. Nu ni s-a solicitat alta masura. A fost acolo un angajat, s-a facut o analiza, se va lua o decizie, daca e cazul sau nu sa se faca o retragere", a precizat Diaconu.Un numar mare de ursi, spun padurarii, se inregistreaza si la Cheia.