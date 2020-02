Ursul Baloo, vedeta de la Straja, implineste 20 de ani. Cum va fi sarbatorit

Povestea lui Baloo

"Vom face o sarbatoare din care nu va lipsi tortul cu fructe si faguri de miere, atat de apreciat de Baloo. Ii vom canta 'La multi ani!', iar apoi copiii vor primi, si ei, tort cu fructe. Incercam sa-l rasfatam pe Baloo", a declarat cabanierul Emil Parau, cel care l-a adoptat si are grija de urs, inca de acum 20 de ani.Sarbatoarea va incepe dimineata, cu un concurs de schi dedicat copiilor cu varstele cuprinse intre 3 si 15 ani. Copiii care vor lua parte la Cupa "Baloo" vor fi impartiti pe cinci categorii de varsta, iar la final vor fi premiati cu diplome, medalii, cupe si diverse cadouri.Festivitatea dedicata ursului Baloo va incepe la ora 14:00, in zona cabanei Montana, unde se afla amenajat locul in care traieste acesta.Turistii care vor urca in Straja vor putea schia, la acest sfarsit de saptamana, pe toate partiile, cu exceptia celei de sub telegondola, stratul de zapada fiind, in medie, de aproape 80 de centimetri."Este zapada, atat naturala, cat si artificiala. A nins in ultimele zile, asa ca s-a depus un strat proaspat, pe partii grosimea zapezii fiind de circa 80 de centimetri. Se schiaza foarte bine", a spus Emil Parau.Povestea lui Baloo a inceput in anul 2000, cand puiul de urs a fost gasit inconstient in padure de un angajat al Ocolului Silvic Petrosani. Extrem de slabit, puiul de cateva saptamani a fost dus de padurar la spitalul din Petrosani, unde a fost salvat dupa ce i-au fost administrate perfuzii cu medicamente.Inspirati de ursul din Cartea Junglei, oamenii l-au botezat Baloo, iar cateva saptamani a fost ingrijit de o secretara de la Ocolul Silvic Petrosani. Apoi a fost dus de cabanierul Emil Parau in statiunea Straja.Timp de doi ani, ursul Baloo putea fi vazut umbland liber prin statiune, dupa care a fost mutat intr-un tarc special construit pentru el.Cu o suprafata de 1.200 de metri patrati, spatiul lui Baloo este amenajat astfel incat ursul sa aiba asigurate toate conditiile pentru o viata linistita. Primeste hrana si are la dispozitie un barlog generos, dar si un bazin cu apa, unde se poate racori pe timpul verii.Obisnuit cu omul de la primele saptamani de viata, Baloo este foarte bland, poate si pentru faptul ca a fost hranit tot timpul cu mancare gatita si nu a primit niciodata carne cruda. Preferatele lui Baloo raman merele, afinele, laptele si zmeura.