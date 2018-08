Ursul din Miercurea Ciuc a fost ucis: Nu s-a gasit nimeni care sa-l tranchilizeze in timp util, desi animalul a avut si "reprize de somn"

Ziare.

Animalul a fost ucis marti la pranz, dupa ce s-a plimbat aproape 12 ore prin oras, fara sa faca victime omenesti.Autoritatile au luat aceasta decizie dupa ce nu au reusit sa-l alunge in padure.Subprefectul judetului Harghita, Sandor Petres, a declarat ca autoritatile implicate in gestionarea acestei situatii nu au gasit persoane abilitate care sa-l tranchilizeze in timp util, iar fortele de interventie nu au reusit sa-l alunge in afara orasului Miercurea Ciuc."Pe tot cursul actiunii s-a incercat alungarea lui, scoaterea din oras, nu s-a reusit acest lucru prin niciun fel de metode pasnice. Animalul a intrat in mai multe gospodarii, a omorat si mancat o capra, a avut reprize de somn, nu s-a reusit deloc sa scapam de el", a spus Sandor Petres. Ursul a provocat mai multe pagube materiale , a rupt garduri, iar apoi a intrat in curtea unui liceu.Operatiunea a fost finalizata la pranz, dupa ce ursul a fost condus spre un loc mai retras. Acesta a murit dupa primul glont al vanatorilor.Potrivit spuselor localnicilor, ursul a ajuns in oras in noaptea de luni spre marti, intre orele 12:00 si 3:00.