Vrancea: O femeie si fiica ei au ajuns la spital, dupa ce au fost atacate de un urs

Potrivit primarului comunei Vizantea Livezi, Dragos Ciubotaru, o femeie de 40 de ani si fiica ei de 13 ani au fost atacate de un urs, vineri dimineata, atacul avand loc in apropierea unui drum judetean.In urma atacului, femeia de 40 de ani, care a incercat sa-si salveze fiica, a suferit ranit grave la picioare, in timp ce fata are leziuni mai usoare."Fetita e bine, dar mama e rau, a fost rupta pe picioare, muschii, pulpele... sunt la spital acum. Ursii s-au inmultit foarte tare si pur si simplu ne e teama. E o teroare, pur si simplu, fara sa exagerez cu ceva.Acum patru luni un om a fost ucis de urs, iar acum un urs a atacat o femeie de 40 de ani si pe fiica ei de 13 ani, si nu intr-o zona forestiera departe de sat, ci aproape de drumul judetean", a declarat primarul comunei Vizantea Livezi, Dragos Ciobotaru.Primarul cere autoritatilor sa ia masuri pentru relocarea sau impuscarea ursilor, pentru ca oamenilor le este frica sa mai iasa din case."Oamenii au ajuns sa iasa cu tractoarele din case, sa plece la treaba, pentru ca asa se face galagie si pot scapa daca dau nas in nas cu ursul. E pur si simplu o teroare in comuna. Zilele trecute chiar viceprimarul care era cu un tractor a dat nas in nas cu o ursoaica cu doi pui, de nu stia pe unde sa plece mai repede din zona", a mai declarat el.