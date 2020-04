300.000 de masti ce urmau sa ajunga in Germania au fost confiscate in Vama Petea

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-au prezentat la controlul de frontiera pentru a iesi din Romania doua autoutilitare inmatriculate in Romania, una condusa de catre un cetatean roman, in varsta de 25 de ani, din judetul Maramures, iar cealalta condusa tot de catre un cetatean roman de 43 de ani din judetul Bihor."Cele doua mijloace de transport erau incarcate cu. Insa, conform legislatiei in vigoare (Anexa 1 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 428 din 12.03.2020), exportul acestor produse este interzis.Reprezentantii Directiei Regionale Vamale Cluj au aplicat firmei expeditoare o sanctiune contraventionala in valoare de, iar marfa a fost indisponibilizata in vederea continuarii cercetarilor", precizeaza sursa citata.Mastile vor fi distribuite gratuit satmarenilor, prin intermediul primariilor."Prefectul Radu Bud a luat legatura, in aceasta dupa-amiaza, cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, si a solicitat acestuia ca aceste masti sa fie distribuite gratuit, prin intermediul primariilor, satmarenilor, ceea ce s-a si aprobat", a mai aratat Institutia Prefectului.