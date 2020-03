Convoiul cu romani blocati in Ungaria a ajuns in tara. 1.000 de masini au intrat pe la Nadlac (Video)

Ziare.

Astfel, ei au fost escortati de catre politia maghiara pana la Vama Nadlac, transmite Antena3.Aici au ajuns in jurul orei 03:00, anunta Sursa de Vest . Fiecare persoana a fost atent verificata de medicii epidemiologi care au efectuat triajul. Cei care au sosit din zone galbene, cu mai putine cazuri de imbolnaviri, au plecat spre case unde raman in 14 zile in izolare, insa cei care veneau din zone rosii au fost escortati pana in centrele din carantina."O noapte si o zi. Am ajuns la 2 noaptea si am stat pana la 9 seara. La 9 seara nea dat drumul sa venim incoace", a povestit un roman la sosirea in Vama Nadlac.Cei mai multi dintre ei erau muncitori sezonieri care au ramas fara locuri de munca din cauza pandemiei de coronavirus si le era imposibil sa isi mai gaseasca ceva acum.In total, in vama Nadlac au ajuns peste 1.000 de masini.Amintim ca, de luni seara si pana marti dimineata inclusiv, mii de romani au ramas blocati la granita dintre Austria si Ungaria dupa ce tara vecina si-a inchis frontierele pentru cei care nu sunt de nationalitate maghiara. Dupa aparitia situatiei, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit cu omologul ungar pentru deblocarea tranzitului cetatenilor romani. Dupa cateva ore, s-a anuntat ca romanilor li se va permite tranzitul prin Ungaria.Marti seara, ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, a anuntat ca un "coridor umanitar" pentru romanii care vor sa treaca din Austria in Ungaria pentru a reveni in tara va fi deschis marti , de la ora locala 21:00, pana miercuri la 0:.00 (22:00-07:00 orele Romaniei).