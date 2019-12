Douazeci de cetateni straini, depistati cand incercau sa treaca ilegal frontiera

Ziare.

"In urma unor actiuni desfasurate in zona de competenta, politistii de frontiera din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontiera Varsand, Bors si Nadlac au depistat douazeci de cetateni din Irak, Siria, Libia, Algeria si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei", anunta Politia de Frontiera.In data de 14.12.2019, in jurul orei 03.30, la aproximativ 400 de metri fata de linia de frontiera, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat zece persoane. Intrucat acestea nu isi justificau prezenta in zona, au fost preluate si transportate la sediul institutiei, pentru cercetari.In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit faptul ca cei in cauza sunt cetateni din Irak, respectiv Siria, opt barbati cu varste cuprinse intre 22 si 31 de ani si doi minori in varsta de 17 ani. Acestia au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei.Tot in data de 14.12.2019, in jurul orei 21.30, un echipaj format din politisti de frontiera, aflat in serviciu in zona de competenta Sectorului Politiei de Frontiera Bors, a oprit la control, pe comunicatia Bors-Santau, un autoturism care circula in regim taxi . In autoturism au fost identificate trei persoane, cetateni straini, care nu isi justificau prezenta in zona, fapt pentru care au fost conduse la sediul sectorului pentru cercetari.Extinzand verificarile, in apropierea localitatii Tamaseu, au fost mai descoperiti alti cinci cetateni straini, care se deplasau pe jos spre frontiera cu Ungaria.In urma cercetarilor, s-a constatat ca persoanele in cauza sunt cetateni din Libia, Algeria, Siria si Irak, cu varste cuprinse intre 17 si 40 de ani, solicitanti de azil in tara noastra, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.In ambele cazuri, politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cetatenii straini, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.Si politistii de frontiera de la P.T.F. Nadlac II au depistat, in data de 13.12.2019, in apropierea punctului de frontiera, doi barbati care au prezentat doua permise de sedere avand insemnele autoritatilor din Suedia."Cu ocazia verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca documentele prezentate la control sunt false, neindeplinind conditiile de forma si de fond ale unui document autentic, motiv pentru care barbatii au fost condusi la sediul sectorului, pentru cercetari. In cadrul verificarilor, s-a stabilit faptul ca cei doi sunt cetateni din India, in varsta de 25, respectiv 28 de ani, care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei in baza documentelor false.Si in acest caz politistii de frontiera au intocmit actele de urmarire penala pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, fals privind identitatea si uz de fals, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun", anunta PSolitia de Frontiera.