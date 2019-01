Final de vacanta: romanii care muncesc in strainatate asteapta si trei ore, pentru a iesi din tara

Ziare.

Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granitele din Romania, dezvoltata de Politia de Frontiera, sambata dimineata, la punctele de trecere a frontierei din vest, timpii de asteptare au crescut pe sensul de iesire din tara pentru masini.Principalul motiv este acela ca romanii se intorc in numar mare la munca in strainatate, dupa ce au petrecut sarbatorile de iarna in tara.Astfel, la vama Nadlac II, din judetul Arad, timpii de asteptare au crescut, sambata dimineata, la 180 de minute, fiind deschise noua artere pe sensul de iesire din tara pentru autoturisme. S-a format o coloana de masini care se intinde pe mai multi kilometri.De asemenea, si la vama Nadlac, tot din judetul Arad, soferii asteapta 90 de minute pentru a trece granita in Ungaria, fiind deschise trei artere.Totodata, cozi s-au format, sambata dimineata, si la vama Petea, din judetul Satu Mare, unde timpii de asteptare au crescut tot la 180 de minute si se lucreaza pe sase artere de iesire din tara, iar la vama Urziceni, tot din judetul Satu Mare, soferii asteapta 60 de minute, fiind deschise trei artere.