Finantele prezinta proiectul prin care Vama trece in subordinea directa a lui Teodorovici

Potrivit ministerului, "scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamala si de a asigura indeplinirea misiunii acesteia stabilita la nivelul Uniunii Europene"."In conditiile in care Romania gestioneaza a doua cea mai mare frontiera externa a UE, iar tendintele fenomenelor infractionale transfrontraliere sunt in continua crestere, se impune reorganizarea activitatii vamale. Acest demers vizeaza eficientizarea si coordonarea integrata si unitara a activitatii structurilor vamale in actiunea de combatere a traficului ilegal cu marfuri la frontiera Romaniei si a Uniunii Europene, in regim de maxima urgenta", se arata intr-un comunicat al MF Ministerul de Finante precizeaza ca Autoritatea Vamala Romana va asigura administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si legislatiei vamale, va exercita atributiile de autoritate vamala.Totodata, va asigura control operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda vamala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.De asemenea, Autoritatea va prelua atributiile, activitatea, posturile si personalul structurilor vamale din cadrul ANAF si a unitatilor subordonate acesteia, respectiv Directia Generala a Vamilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei, directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontiera din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Autoritatea Vamala Romana va fi condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru,Eugen Teodorovici anuntase la mijlocul lunii iunie ca proiectul de ordonanta ce prevede scoaterea Vamii din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este gata si va fi pus in dezbatere publica.Ministrul spunea ca, dupa ce Vama va trece sub autoritatea sa, vor creste incasarile la buget, vor fi protejati producatorii interni, iar in Romania nu vor mai intra produse contrafacute.Totodata, Eugen Teodorovici a subliniat ca Vama trebuie sa fie independenta si sa actioneze in baza unor principii, reguli, asa cum sunt la nivel european stabilite si fara niciun fel de influenta a politicului in aceasta zona.I.O.