In plina pandemie, aproape 11.000 de oameni au intrat in tara, in ultimele 24 de ore

Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.900 de persoane cu 7.300 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 8.900 persoane cu 5.300 mijloace de transport, se arata intr-un comunicat transmis sambata.Conform sursei citate, in aceasta perioada, dispozitivul de supraveghere si control al frontierei de stat este suplimentat, atat in punctele de trecere a frontierei, cat si pe fasia de frontiera. Zilnic, aproximativ 4.500 de politisti de frontiera sunt la datorie, mare parte dintre ei in punctele de frontiera la controlul documentelor.In acelasi interval de timp, la frontiera cu Ungaria s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control aproximativ 11.400 de persoane si 8.000 de mijloace de transport, din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 7.900 de persoane cu 3.600 mijloace de transport.In zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii de frontiera au constatat 35 de fapte ilegale (14 infractiuni si 21 de contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini.Au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 1.700 lei.Valoarea amenzilor contraventionale aplicate se ridica la peste 24.600 lei.