Politia de Frontiera: Un protest ar putea bloca sambata vama Giurgiu-Ruse

Ziare.

com

Potrivit unui anunt al Politiei de Frontiera, un protest este programat sa se desfasoare sambata, intre orele 10:00 si 13:00, in Bulgaria, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Ruse."Autoritatile de frontiera bulgare ne-au informat, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano-bulgar Giurgiu-Ruse, cu privire la faptul ca, in data de 14.09.2019, in intervalul orar 10:00-13:00, pe teritoriul Bulgariei, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Ruse, in sensul giratoriu care permite accesul pe teritoriul statului vecin, se vor desfasura activitati de protest privind poluarea aerului in orasul Ruse, fapt ce poate genera cresterea timpului de asteptare pentru traficul greu", au anuntat reprezentantii Politiei de Frontiera.Acestia sustin ca vor tine permanent legatura cu autoritatile bulgare si vor lua toate masuri, astfel incat controlul de frontiera sa se desfasoare fluent si operativ.