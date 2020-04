Punctul de trecere a frontierei Nadlac II va fi destinat exclusiv traficului de marfuri

LIVE

Astfel, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este destinat exclusiv traficului de marfuri, iar de la ora 20.00, PTF Nadlac I a fost deschis traficului rutier. Vamile Urziceni, Salonta si Sacuieni sunt destinate deplasarii lucratorilor transfrontalieri."Astazi, la ora 18:00, domnul Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a avut o convorbire telefonica cu omologul ungar, domnul Sandor Pinter, in contextul eforturilor comune depuse pentru identificarea celor mai bune solutii in vederea fluidizarii traficului prin punctul de trecere a frontierei comune, Nadlac 2, care a fost stabilit culoar de tranzit pentru transportul rutier", a transmis, joi seara, Ministerul de Interne.Totodata, a fost facuta referire la deschiderea celor trei puncte de trecere a frontierei (Urziceni, Salonta si Sacuieni) strict pentru deplasarea lucratorilor transfrontalieri, avand cetatenie romana si ungara, care domiciliaza in limita a 30 de kilometri de la linia de frontiera catre interior."Domnul ministru al Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, si-a exprimat disponibilitatea ca, in functie de necesitatile identificate, sa poata fi deschise si punctele de la Petea si Turnu, in acelasi scop.Avand in vedere timpii mari de asteptare inregistrati in anumite intervale orare, in vederea decongestionarii punctului de trecere a frontierei Nadlac II si pentru functionarea corespunzatoare a "culoarului verde", partea romana a propus ca acest punct sa fie folosit in exclusivitate pentru camioane si traficul de marfuri, urmand ca traficul de persoane sa fie directionat catre Nadlac 1.Ministrul ungar a fost de acord cu aceasta propunere, iar detaliile tehnice au fost stabilite imediat la nivelul conducerii politiilor de frontiera din cele doua state", a mai transmis MAI.Astfel, incepand cu ora 20:00 (ora Romaniei), traficul, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac 1, a fost deschis numai pentru autoturisme. Aceasta separatie a tranzitului va duce la fluidizarea traficului pentru camioane prin punctul Nadlac 2.Ca masura suplimentara a fost marit dispozitivul de ordine publica pe traseul NADLAC 1-Autostrada A1, inclusiv in localitatile Nadlac si Pecica.De asemenea, echipaje ale politiei rutiere vor insoti convoaie de maxim 10 autoturisme care vor fi preluate de la frontiera si insotite pana in judetele de destinatie prin preluarea escortei de fiecare inspectorat judetean de politie sau jandarmerie de pe traseu.