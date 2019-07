Sistemul IT al Vamii este nefunctional, se lucreaza pe hartie: Traficul este ingreunat in toate vamile

Ziare.

Angajatii din vami au trecut pe sistemul de rezerva si lucreaza pe hartie pentru a permite tranzitul de persoane si marfuri, au declarat, pentru Profit.ro, surse autorizate.Efectele acestei situatii sunt ingreunarea activitatii vamesilor si, implicit, cresterea timpilor de asteptare, pe masura ce orele trec fara ca situatia sa fie solutionata, a declarat, pentru sursa citata, fostul sef al Vamii, Dorel Fronea.Daca se ajunge la o durata de nefunctionare a sistemului IT de circa 24 de ore, situatia ar putea deveni critica, potrivit acestuia.Exista informatii ca sistemul IT al Vamii ar fi, de fapt, nefunctional inca din seara zilei de joi.Centrul National pentru Informatii Financiare (CNIF), structura a Ministerului Finantelor care administreaza infrastructura IT a ANAF, inclusiv a Vamii, precum si a Finantelor si a altor agenttii subordonate ministerului, lucreaza la remedierea situatiei.