Soferii de camioane asteapta 5-6 ore la Nadlac si Varsand. Coada de 15 km, la vama (Video)

Soferi aflati in coloana au declarat ca pe autostrada, inainte de frontiera cu Ungaria, s-a format un sir de autovehicule de aproximativ 15 kilometri."Eu astept de cinci ore, dar mai am in fata trei kilometri de TIR-uri. Am auzit ca se fac ceva controale amanuntite si de asta se sta mai mult", a afirmat un sofer din Arad care merge in Olanda.Conform aplicatiei online care monitorizeaza timpii de asteptare la granitele Romaniei, de pe site-ul Politiei de Frontiera, la Nadlac II se asteapta pentru controlul de iesire din tara, pe cele patru arterele dedicate traficului greu care sunt deschise, cel putin 360 de minute.Aplicatia mentioneaza la cauze "numar mare de mijloace de transport marfa prezentate la control" si faptul ca "autoritatile de frontiera maghiare efectueaza verificari amanuntite asupra fiecarui mijloc de transport".Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Laura Bondar, a declarat ca aglomeratia s-a format in cursul noptii, dupa ridicarea restrictiei aplicate de Ungaria pentru traficul greu. In fiecare sambata, la ora 23:00 (ora Romaniei), se aplica o restrictie de acces pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, care e valabila pana duminica la ora 23:00 (ora Romaniei).La ridicarea restrictiei, soferii care au curse in afara tarii sau care tranziteaza Romania se indreapta in numar mare spre granita, de regula luni dimineata fiind cele mai mari probleme cu aglomeratia.Timp mare de asteptare se inregistreaza si la Varsand, respectiv cinci ore pentru soferii de camioane care ies din tara. De asemenea, la Nadlac I (DN7) se asteapta 80 de minute.Tranzitarea punctelor de frontiera din judetul Arad pe arterele destinate autoturismelor si autocarelor se desfasoara in conditii normale.Politia de Frontiera le recomanda soferilor de camioane care pleaca din tara spre Ungaria sa urmareasca situatia pe aplicatia online, pentru a putea alege punctele in care nu sunt timpi de asteptare.In judetul Arad, traficul se desfasoara normal doar prin PTF Turnu.