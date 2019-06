Teodorovici a anuntat cand va trece Vama in subordinea sa directa

Ziare.

com

In luna iulie, a precizat el, actul normativ potrivit caruia Vama va trece in subordinea directa a ministrului de Finante va fi adoptat in luna iulie."Imi doresc ca in iulie sa transam aceasta problema. Proiectul de ordonanta este facut, saptamana viitoare il postam pe site pentru a intra in dezbatere publica", a spus Eugen Teodorovici.Potrivit ministrului, dupa ce Vama va trece sub autoritatea sa, vor creste incasarile la buget, vor fi protejati producatorii interni, iar in Romania nu vor mai intra produse contrafacute.Totodata, Eugen Teodorovici a subliniat ca Vama trebuie sa fie independenta si sa actioneze in baza unor principii, reguli, asa cum sunt la nivel european stabilite si fara niciun fel de influenta a politicului in aceasta zona."Astazi doamna presedinte Mirela Calugareanu, noul presedinte al ANAF, are ca prima sarcina, una dintre multele sarcini pe care le are, si prezentarea intr-o scurta perioada a unui pachet de acte normative care sa duca la schimbarea structurala a Vamii. Adica scoaterea sa din ANAF, prinderea ei, sa spunem, la Finante, sub autoritatea ministrului de Finante, nu subordonata, nu sub o alta forma. Adica independenta totala, sa spunem.Pentru ca asa e normal sa fie, nu cum s-a facut in 2013 de, repet, o "hahalera". Ca aceasta a fost dorinta, de a lua puterea si a avea totul intr-o singura mana. Nu, este o structura care sa fie independenta si sa actioneze in baza unor principii, reguli, asa cum sunt la nivel european stabilite si fara niciun fel de influenta a politicului in aceasta zona", a spus Eugen Teodorovici, citat de Agerpres El a mentionat ca exista "voci" atat din interior, cat si din exteriorul sistemului, care nu doresc schimbarea, respectiv "ruperea de ANAF", pentru a slabi sistemul vamal din Romania.Ministrul Finantelor a declarat ca este nevoie de stabilirea unui statut al personalului din Vama si din zona ANAF-ului, dar si de stabilizarea personalului, pentru ca "a fost o practica a multor ani de zile de a tine personalul fie interimar, fie numit pe o anumita perioada tocmai pentru instabilitate sau o dependenta de cineva sau de ceva".In ceea ce priveste achizitia de echipamente pentru Vami, Teodorovici spune ca ea trebuie considerata ca fiind aparte si aferenta unei infrastructuri critice, dar pana la final de an ar urma sa fie luate echipamentele necesare pentru unele puncte de frontiera, precum Albita.