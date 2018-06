Teodorovici sustine ca statul va da un miliard de euro pentru modernizarea vamilor. Orice masina si colet vor fi scanate la granita

Ziare.

Parte dintre contractele de lucrari si achizitii ar urma sa fie atribuite direct de Finante.Teorodovici a declarat, in cadrul unei intalniri cu presa, ca spera ca pana la finele anului sa eficientizeze activitatea vamilor din Romania."Pana la final de an as vrea ca pe partea Est - Ucraina si Moldova si partea de Serbia - sa se reabiliteze vama si sa aducem echipamente de ultima generatie. Astfel, tot ce intra in tara sa fie scanat. Absolut tot. Am si avut o discutie cu o firma lider la nivel mondial care produce astfel de echipamente.Echipamentele va fi usor sa le luam. Dificil va fi la partea de reabilitare fizica. Va trebui reabilitata infrastructura rutiera, va trebui sa punem scanere fixe si mobile. Si poate cele mobile vor fi, poate, in partea de vest.Va trebui sa fie un sistem foarte bine pus la punct. Traficul ilicit de legume si fructe din zona intracomunitara se face prin vest. Speram ca circa un miliard de euro sa se duca in zona asta de reabilitare si echipare", a precizat Teodorovici.Tot potrivit ministrului Finantelor, statul si-ar fi creat deja cadrul legislativ pentru a da drumul la treaba si chiar pentru a atribui lucrari prin incredintare directa, ca totul sa se termine mai repede."In iunie acuma se modifica legislatia. S-a dat deja o ordonanta si mai este o lege care e gata de anul trecut. Speram sa fie, in procedura de urgenta, trecute pana la finele lunii. Aceste doua ne vor permite noua, ca zona de Finante, sa fim tratati ca zona de infrastructura critica. Cu alte cuvinte, pot sa atribui direct, prin negociere, orice contract de lucrari, absolut tot. Orice. E cea mai importanta zona. Fara ea, n-ai nici aparare, n-ai nimic", a mai spus Teorodovici.Intrebat de presa daca asta nu va insemna, cumva, ca sute de milioane de euro se cheltuie pe contracte date prin atribuire directa, Teodorovici a spus ca nu."Se va face o analiza care va arata: daca ai 6 linii de intrare, ca sa nu mai ai blocaj in punctele vamale, ar trebui, de fapt, sa ai 10 linii. Toate dotate cu scanere fixe. Poate ca vor fi si 1-2 la liniile de iesire", a mai spus ministrul Finantelor.Daca asa ceva se va intampla sau nu ramane de vazut. La acest moment, Directia Generala a Vamilor, aflata in subordinea Ministerului Finantelor condus de Teorodovici, are in administrare 15 scanere fixe cumparate cu bani grei in perioada 2008-2012.Toate sunt defecte, iar ministerul nu face decat sa analizeze posibilitatea de a le repara sau de a le casa. Concret, nu a luat nicio masura.Potrivit lui Teorodovici, insa, toate vor fi reparate si se vor cumpara chiar altele noi. Iar administrarea lor nu va mai tine de vami, ci se vor incheia protocoale cu americani, chinezi sau elvetieni pentru intretinerea echipamentelor.Iar daca asta nu era suficient pentru combaterea contrabandei si a altor practici ilegale, pana si coletele trimise prin curier ar urma sa fie scanate."Se pare ca vom cumpara si pentru partea asta de Posta. Acum vin coletele intr-un punct, dupa care pleaca spre alte puncte postale din tara. Astazi nu exista astfel de echipamente. Trebuie sa fie obligatoriu ca tot ce intra in acele puncte centrale, si postele rapide, tot ce intra in tara sa fie scanat", a mai spus sursa citata.