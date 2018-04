Zeci de imigranti au fost descoperiti la Vama Bors, incercand sa iasa din Romania

Ziare.

Potrivit unui comunicat al IGPF transmis AGERPRES, cei in cauza - 41 barbati, 18 femei si 20 minori - au fost descoperiti in autocamionul condus de un cetatean sarb, la iesirea din tara, in timpul controlului de rutina efectuat de politisti."In dimineata zilei de 6.04.2018, in jurul orei 9.30, la PTF Bors - ITPF Oradea s-a prezentat la iesirea din tara un cetatean sarb, sofer al unui autocamion inmatriculat in Serbia, din documentele prezentate la control rezultand ca efectueaza un transport cu peleti din Romania pentru Polonia.Marfa a fost incarcata de pe teritoriul Romaniei, camionul in cauza intrand anterior fara incarcatura de pe teritoriul Serbiei. Procedandu-se la exploatarea analizelor de risc specifice, a fost efectuat controlul fizic al mijlocului de transport, de catre echipa comuna de control formata din politisti de frontiera romani si maghiari, fiind descoperite ascunse in interiorul camionului 79 de persoane, dintre care 41 barbati, 18 femei si 20 minori", se precizeaza in comunicatul citat.Conform IGPF, cei in cauza erau cetateni din Iran, Irak, Siria, Turcia si China, inregistrati ca solicitanti de azil in Romania.