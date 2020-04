A fost lansata harta serviciilor sociale pentru nevoile de materiale de protectie COVID-19

Ziare.

Platforma realizata de Citizen Next si Social Innovation Solutions este un proiect castigator in competitia de proiecte organizat de OMV Petrom prin RO SMART in Tara lui Andrei.Harta dinamica este disponibila aici: https://beta.serviciisociale.ro/nevoijudetecovid19/ Pe baza informatiilor publice de la Ministerul Muncii si de la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene, la sectiunea COVID poate fi vizualizat necesarul de materiale de protectie la nivelul fiecarui judet, pentru luna aprilie, harta devenind astfel un instrument prin care putem comunica publicului larg unde este nevoie de ajutor.Datele arata o nevoie acuta de materiale si echipamente de baza in lupta impotriva CoVid-19. La nivel national, situatia arata in felul urmator: masti chirurgicale (1.305.952), manusi (1.982.125), dezinfectant maini (34.514), dezinfectant suprafete (37.534), masti FFP2 (168.341), viziere (27.829), clor (36.691), combinezoane (167.990), alcool sanitar (28.901), botosi (423.594), ochelari protectie (49.694), bonete (234.078), halate (203.955).Mentionam ca Ordonanta Militara nr. 8 din 14.04.2020 stipuleaza la art. 89 ca, pe durata starii de urgenta, unitatile de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata: materiale sanitare, consumabile aferente, echipamente de protectie si dezinfectanti.Harta Serviciilor Sociale a fost dezvoltata pornind de la un proiect pilot implementat in cadrul Guvernului in 2016 de aceeasi echipa. In varianta actuala, platforma este mult mai, asigurand navigarea simpla si identificarea rapida a informatiilor despre furnizorii de servicii sociale.Utilizatorii pot selecta o localitate, un segment de varsta sau un tip de serviciu pe care il cauta, harta reprezentand si un cadru gratuit, sigur, transparent si prietenos pentru ca fiecare serviciu social sa-si comunice necesarul de ajutor.Organizatiile, companiile sau persoanele fizice care doneaza pot completa un formular fie pentru a intra in contact direct cu centrele rezidentiale, fie pentru a ne raporta donatiile oferite, pentru ca echipa noastra sa directioneze alti donatori exact acolo unde este nevoie.Harta Serviciilor Sociale va pune la dispozitia fiecarui furnizor de servicii sociale un cont personalizat in care acestia isi vor putea completa necesarul propriu, precum si alte nevoi aditionale de donatii.De asemenea, platforma va afisa(cu date actualizate lunar) de capacitate si acoperire."Ajutorul comunitatii nu este marginal, ci ONG-urile, companiile si chiar persoanele fizice au devenit parteneri de nadejde ai autoritatilor publice in combaterea pandemiei si a efectelor sociale grave pe care aceasta le cauzeaza.Harta Serviciilor Sociale si-a propus de la inceput sa conecteze cetatenii cu serviciile sociale. Pentru asta avem nevoie de date oficiale si de dozarea eficienta a eforturilor comunitatii, iar echipa proiectului se va ocupa de colectarea si actualizarea acestor date, precum si de publicarea lor intr-un format cat mai prietenos.Apelam si la ajutorul vostru, al tuturor celor care donati si ajutati, pentru a obtine si mai multe date din teren. Toate aceste eforturi comune ne vor ajuta pe toti sa depasim mai repede criza", spune"Accesul facil si prietenos la servicii sociale este mereu important. Acum ele au o mare provocare in fata careia nu le putem lasa singure. Comunitatea a avut o mobilizare fabuloasa in sprijinul spitalelor si speram sa continue in aceeasi masura si pentru cei mai vulnerabili dintre noi: varstnici, copii, persoane cu dizabilitati. Vom avea din ce in ce mai mare nevoie unul de celalalt", declaraIn acest moment sunt, dintre care 574 de centre rezidentiale pentru varstnici, cu 23.363 de paturi capacitate si 1.223 de centre rezidentiale pentru copii.Pentru organizatiile care vor sa fie de ajutor in aceasta perioada si nu numai, parteneri care vor sa ajute in diseminarea informatiei, furnizori de servicii sociale care vor sa comunice nevoile si provocarile lor sau donatori cu campanii dedicate, ne puteti contacta prin Loredana Urzica, coordonatoare mobilizare, la loredana.urzica@innovationsolutions.eu, iar pentru imbunatatiri ale functionalitatilor hartii va puteti adresa direct echipei Citizen Next la contact@citizennext.ro.Dezvoltarea softului hartii, disponibil si altor programatori care vor sa faca adaptari la adresa https://github.com/citizennext/hartaservicii/ , a fost finantata prin competitia RO SMART in Tara lui Andrei, organizata de OMV Petrom.Este un startup civic tech cu misiunea de a contribui la noua generatie de servicii publice cu ajutorul tehnologiei pentru a directiona Romania spre o democratie digitala.Inca din 2016, cofondatorii lucreaza alaturi de institutii publice si ONG-uri pentru a dezvolta aplicatii si proiecte ce imbunatatesc viata oamenilor. Misiunea lor inseamna tehnologie pentru cetateanul responsabil de maine.Este o organizatie dedicata generarii, validarii, accelerarii si scalarii ideilor cu impact pozitiv, cu o echipa cu competente mixte de business, administratie publica, inovare sociala si analiza a trendurilor de viitor.Lucreaza cu companii, ONG-uri, institutii publice si retele internationale de practicieni, si cu comunitati de inovatori din 20 de orase din Romania, implicand anual peste 2000 de tineri in competitii de idei de inovare puse in practica: Social Impact Award si Future Makers.In perioada crizei toate eforturile organizatiei au fost dedicate spre asta, cu o competitie dedicata Covid cu premii de 10.000 de euro si transmisiuni live zilnice cu experti despre cum se schimba lumea noastra, in domenii ca hrana, sanatate, educatie, munca, justitie, si ce avem de facut.Tara lui Andrei este platforma de responsabilitate sociala a OMV Petrom prin intermediul careia au fost implementate numeroase campanii de impact in comunitatile din Romania.