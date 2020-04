Adopta o floare pentru a ajuta bolnavii de COVID-19 din Dambovita

Ziare.

com

Medicii din unitatile medicale au nevoie de echipament de protectie, solutii dezinfectante si aparatura medicala (paturi electrice, ventilatoare), iar necesarul de articole medicale pentru spitalul din Targoviste este confirmat periodic de medicii alaturi de care organizatia isi desfasoara operatiunea de strangere de fonduri.Pe langa contributiile de la persoanele fizice, asociatia a primit sprijin si de la companii, una dintre firmele care au decis sa vina in ajutor fiind un distribuitor de plante si aranjamente florale.International Bloemen a donat asociatiei de 200 de flori in ghivece cu mesaje motivationale, sa aduca un plus de incredere si pozitivitate in contextul unor zile pline de ingrijorari.A fost decizia TOTUL ESTE POSIBIL sa propuna campania ADOPTA O FLOARE!, o initiativa prin care targovistenii sunt invitati ca in preajma Sarbatorii Floriilor sa faca o donatie pentru Spitalul Judetean, primind o floare drept recunostinta pentru gestul lor nobil., a precizatToate donatiile prezentei campanii se constituie cu norma obligatorie pentru achizitia echipamentelor medicale necesare spitalului in contextul coronavirus COVID-10, conform listelor primite si actualizate de managerii din spital.In primele 4 zile de la lansarea a campaniei ADOPTA O FLOARE, 67 de persoane au raspuns apelului lansat de asociatia TOTUL ESTE POSIBIL., a declarat Irimia Cerasela Mihaela, 27 de ani (Targoviste), una dintre primele persoane care a raspuns pozitiv apelului lansat de organizatia non-profit.Alte peste 100 de flori isi asteapta donatorii, pentrufiind necesara o simpla inscriere: AICI card:cont bancar: RO36BTRLRONCRT0386479601Revolut: 0722446352