Angajatii unei multunationale au strans bani pentru medicii din Romania, iar firma a dublat suma

Initiativa a pornit de la angajatii companiei, care au strans initial banii necesari pentru 2.000 de viziere. Ulterior, biroul global al Keysight a decis sa dubleze suma.La randul lui, producatorul de echipamente de protectie omologate s-a alaturat si a suplimentat productia cu alte 1.000 de bucati. Astfel, cu suma totala se pot fabrica 5La inceputul lunii aprilie, Teodor Ceausu, Country Manager Keysight Romania, a lansat un apel catre echipa locala pentru a fabrica si dona viziere pentru medicii din spitale.Sute de angajati au raspuns prompt apelului si s-au mobilizat in ceea ce a devenit astazi un intreg sistem logistic prin care se pot fabrica si dona viziere omologate catre spitale.In doar cateva zile, angajatii din Keysight au reusit sa stranga suma necesara achizitionarii a 2000 de viziere. Keysight Technologies a decis sa contribuie cu o suma egala cu cea donata de angajati, ceea ce a dus la o capacitate de productie de 4000 de viziere.Pentru ca faptele bune atrag fapte bune, producatorul partener a decis sa se alature eforturilor si sa suporte fabricarea a inca 1000 de bucati. In total vor fi produse 5000 de viziere care vor ajunge la medicii din spitalele.Angajatii Keysight au identificat prima data lista cu spitalele care au nevoie urgent de echipamente de protectie, pe baza recomandarilor primite de la colegi si apropiati.Vizierele au ajuns deja la 30 dintre institutiile aflate pe lista, iar restul urmeaza sa fie donate catre alte spitale in zilele urmatoare."Am reusit sa vorbesc personal cu medici si asistente din spitale astfel incat sa ne asiguram ca vizierele ajung exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Am colaborat foarte bine cu toate spitalele, de la unele am primit indrumare si de la toate am primit un raspuns care ne-a aratat ca e nevoie de astfel de campanii si initiative in lupta cu aceasta pandemie", a mentionat Teodor Ceausu, Country Manager Keysight Romania.Angajatii Keysight Romania au format o echipa de lucru interna care a creat un intreg lant logistic pentru donarea si fabricarea de viziere omologate.Practic, echipa se ocupa de identificarea spitalelor carora le lipsesc echipamente de protectie, apoi colecteaza si gestioneaza donatiile, trimit comenzile de productie a vizierelor catre producator si apoi le livreaza in institutiile medicale unde este nevoie de ele., mai afirmaComunitatea se poate alatura initiativei prin donatii pentru a produce mai multe viziereOrice companie din Romania sau comunitati de angajati care vor sa sustina campania initiata de angajatii Keysight Romania pot dona in continuare.Banii vor fi alocati pentru productia de viziere omologate care vor ajunge la medicii din spitale pentru a se proteja in contextul pandemiei de Coronavirus.