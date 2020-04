Asociatia Daruieste Viata construieste un spital modular pentru bolnavii de COVID-19

Ziare.

Spitalul modular va fi amplasat in curtea Spitalului Elias Bucuresti, in baza acordului dat de conducerea acestuia, va fi finalizat in patru saptamani, iar dotarea si functionarea lui vor fi in sarcina Spitalului Elias si a Ministerului Sanatatii.Daruieste Viata face apel la companii si la donatorii din tara si din strainatate pentru a se alatura proiectului.Situatia din sistemul medical romanesc, aflat la limita avariei, modul de evolutie si de manifestare a bolii, precum si experienta altor state arata ca Romania are nevoie creasca urgent numarul de paturi pentru a putea trata bolnavii de COVID-19.Felul in care au procedat si alte tari, precum China, Spania, Franta, SUA, ne arata ca ridicarea de spitale modulare poate sa compenseze capacitatile reduse ale sistemului medical romanesc, in conditiile in care COVID-19 inseamna multiplicare exponentiala si nevoia de a trata multi pacienti, in acelasi timp, pe o perioada lunga de timp.Solutia pe care o propune Daruieste Viata este constructia unui spital modular, pentru care a dezvoltat deja planul, impreuna cu partenerii Tesseract, IMSAT si Linde., a declarat preseiAsociatia a transmis o propunere in acest sens si Primului-Ministru, Ludovic Orban, in data de 25 martie 2020, in speranta ca modelul va fi replicat si in Moldova si Transilvania.Daruieste Viata asteapta raspunsul din partea Executivului si spera ca acesta va fi pozitiv, avand in vedere ca pune la dispozitia statului roman atat proiectul realizat de specialisti, cat si expertiza sa si o parte din materiale., a afirmatDaruieste Viata s-a implicat activ in lupta cu COVID-19, directionand toate fondurile stranse incepand cu 11 martie catre sustinerea spitalelor si a cadrelor medicale din tara.Pana in prezent, asociatia a trimis echipamente de protectie si echipamente si aparatura medicala (inclusiv trei ventilatoare mecanice invazive) catre 16 unitati spitalicesti din tara (Timisoara, Craiova, Bucuresti, Petrosani, Brasov, Falticeni).Metodele prin care se poate dona catre asociatie sunt:- SMS cu textul IMPREUNA la 8826 pentru o donatie unica de 2 euro (doar pe teritoriul Romaniei)- Cu cardul, online, pe site-ul asociatiei - www.daruiesteviata.ro/covid-19 - Facandu-si propria campanie de fundraising pe site-ul asociatiei - www.daruiesteviata.ro/campanii - Prin transfer bancar, in conturile asociatiei