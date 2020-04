Asociatia Impreuna pentru Romania Moderna doneaza spitalelor viziere, acvarii medicale si tunele de legatura

Ziare.

com

Initial, o echipa formata din 7 oameni ce provin din medii diferite a inceput crearea de viziere si consumabile pentru aparatura medicala din spitale, astfel incat riscul de infectare a medicilor in timpul tratarii pacientilor cu coronavirus sa scada.spunePana in prezent, 6 spitale din Cluj-Napoca au primit 15 acvarii si peste 1200 de viziere, urmeaza ca alte spitale din judetele Suceava, Hunedoara, Vrancea, Alba, Brasov, Sibiu sa primeasca un total de 25 de acvarii medicale produse si distribuite de Asociatia Impreuna pentru Romania Moderna.Tinind cont de faptul ca in Romania, 1.958 de salariati din sectorul de sanatate au fost diagnosticati pana acum cu Covid-19, potrivit datelor centralizate de federatia sindicala Solidaritatea Sanitara la data de 27 aprilie, necesarul de astfel de echipamente este in crestere.Asociatia a inceput acest proiect cu resursele proprii, dar pentru a putea dota cu cel putin un acvariu toate sectiile ATI din Romania este nevoie de ajutorul nostru, al tuturor.Donatiile se pot realiza prin transfer bancar in contul Asociatia Impreuna pentru Romania Moderna IBAN: RO17BTRLRONCRT0240816401 deschis la Banca Transilvania Scursala Cluj sau BTPay/Revolut 0730820552 - Dinica Victor.Informatiile complete le gasiti pe site-ul proiectului www.craftmedicals.ro Impreuna putem contribui la protejarea cadrelor medicale. Protejand cadrele medicale ne protejam pe noi!Scopul fundamental al proiectului este transformarea Romaniei de astazi in Romania Moderna de maine, iar valorificarea tinerilor este sansa noastra la dezvoltare si mentalitate sanatoasa.Viitorul este o carte nescrisa, viitorul este suma faptelor pe care le facem acum, viitorul este puterea noastra de a transforma Romania intr-o tara moderna, culturala, sportiva si de succes!Avem nevoie de educatie, avem nevoie sa stim de unde sa incepem, avem nevoie sa fim capabili sa discernem informatiile sanatoase, de cele nesanatoase.