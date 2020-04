Asociatia Zi de Bine a strans donatii de 800.000 de euro pentru spitale

Ziare.

Campania #scutpentruspitale, inceputa pentru a sprijini Spitalul de Boli Infectioase din Brasov, s-a extins si este inca in desfasurare, asociatia fondata de Melania Medeleanu si Luciana Zaharia ajungand pana acum la 52 de spitale din tara.Banii stransi in campania #scutpentruspitale au fost folositi pentru achizitionarea de aparatura medicala - kit ecograf de inalta performanta, 18 ventilatoare ATI, 6 monitoare ATI, sistem de protectie respiratorie cu sincronizare, 7 injectomate, 28 lampi UV - echipamente de protectie - 72.000 de masti chirurgicale ffp2, 2.000 combinezoane, 30.000 de manusi, 10.000 de viziere, halate de unica folosinta, ochelari de protectie, 100.000 litri dezinfectanti si alte materiale necesare spitalelor din: Brasov, Targoviste, Suceava, Buzau, Campulung, Craiova, Petrosani, Radauti, Sinaia, Targu-Mures, Barlad, Roman, Rosiorii de Vede, Tecuci, Arad, Piatra-Neamt, Ploiesti, Hunedoara, Deva, Gaesti, Botosani, Targu Carbunesti, Baia-Mare, Bucuresti, Sighisoara, Sannicolau Mare, Onesti, etc.a declaratAsociatia ZI de BINE s-a implicat si in strangerea de fonduri pentru Unitatea de Suport Medical Bucurestii NOI, proiect initiat de Auchan si Leroy Merlin. Amenajata in timp record, in doar 2 saptamani, Unitatea de suport medical a fost predata autoritatilor si este pregatita sa primeasca 350 de pacienti cu forme usoare ale bolii, degrevand spitalele, care se pot astfel concentra pe pacientii in stare grava.In acest moment, Asociatia Zi de Bine a lansat un nou Call si pentru companii pentru strangerea de fonduri in vederea amenajarii celui de-al doilea centru de suport medical, aflat in Cluj-Napoca. In parteneriat cu Prefectura, Primaria, ISU, DSP Cluj si mediul de afaceri, autoritatile au aprobat deja transformarea Salii Polivalente din Cluj-Napoca intr-un centru de spitalizare pentru bolnavii de COVID-19.De asemenea, in parteneriat cu IQVIA si Inspectoratul Scolar Judetean Arges, Asociatia Zi de BINE a lansat proiectul Educatie pentru minti curajoase, un curs online de igiena sanitara pentru mai bine de 16.000 de copii din ciclul primarpe raza judetului Arges. Este un curs online interactiv care va fi predat de +1.000 de cadre didacticela final de aprilie, inceput de mai, perioada care, cel mai probabil, va coincide cu varful epidemiei la nivel national.Asociatia Zi de Bine continua campania de fundraising dedicata COVID si in luna Mai, urmand ca apoi sa isi reia activitatea de strangere de fonduri pentru cauzele alese initial: copii abandonati, doliu, violenta domestica, sanatate mintala, saracie, etc.Oricine se poate implica donand catre Asociatia Zi de Bine astfel:; prin transfer bancar: in contul deschis la; prin PayPal; donatie online prin PAGO, rohelp.ro, etc. - Mai multe variante de donare se gasesc pe www.zidebine.ro De asemenea, pana la data de 15 mai, fiecare angajat sau oricine completeaza DECLARATIA UNICA (PFA, drepturi de autor) poate directiona 3,5% din impozitul pe venit pentru anul 2019. Procedura este complet gratuita, iar formularul se poate trimite online. https://zidebine.ro/formular_230.html Banii care se vor strange prin completarea formularului sunt esentiali pentru existenta organizatiei, fiind sursa principala din care sunt acoperite costurile administrative pentru a putea continua proiectele asociatiei.