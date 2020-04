Auchan si Leroy Merlin amenajeaza un spital de 7.500 mp pentru bolnavii de COVID-19

Ziare.

Astfel, o cladire apartinand Leroy Merlin, situata pe centura Capitalei - zona Mogosoaia, va fi transformata intr-un, iar cazurile mai grave vor fi transferate catre alte unitati spitalicesti.Suprafata alocata, de, este echipata cu toate utilitatile de baza (apa, energie, canalizare, etc.) si va fi amenajata, gratie eforturilor tuturor celor care se alatura proiectului, intr-o unitate pre-spitaliceasca.Dupa finalizarea echiparii,decise de Guvernul Romaniei, pentru a fi operata de catre cadre medicale profesioniste."Asa am considerat noi ca trebuie sa ne implicam, asta ni s-a parut cel mai potrivit sa facem: un spital de campanie, chiar daca e mult spus. Aici vrem sa primim persoane infectate cu coronavirus, ceea ce aAceasta initiativa se desfasoara cu sprijinul si colaborarea Ministerului Sanatatii si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), si dorim, in masura in care va fi nevoie si vom avea succes cu prima unitate, sa o extindem si in alte orase.Stimati oameni de business, dragi conducatori de companii, va adresez acest mesaj colegial de implicare si solidaritate: va asteptam alaturi de noi, sprijinul vostru este foarte important. Stiu ca multi ati apreciat deja aceasta idee, va invit acum sa o concretizam si va multumesc in avans!", a declaratParteneriatul a beneficiat inca de la inceput de suportul companiilor Ceetrus, Oney si Decathlon, iar o serie de lucrari pregatitoare au fost realizate deja de companii de servicii precum Sinclea, Dass, Damart, Avicompact. Compania Romcarton a anuntat, de asemenea, ca intentioneaza sa doteze spatiul cu paturi."Suntem o companie umana, responsabila si ne asumam acest rol. Prin cultura companiei noastre ajutam zilnic fiecare locuitor din Romania sa-si protejeze casa si in contextul actual, cu atat mai mult, ne gandim la siguranta acestora si punem la dispozitie cladirea pentru a fi transformata in unitate de primire si vindecare bolnavi.Cu aceasta ocazie,, prin furnizarea de materiale, lucrari si servicii, atat de necesare amenajarii. Companii de constructii, de instalatii, de mobilier, de produse textile, de transport, de echipamente medicale, de solutii dezinfectante, de servicii, banci si institutii financiare, ONG-uri etc., toate sunt invitate sa participe cu produse si servicii la amenajarea rapida a acestei unitati pre-spitalicesti", a mentionatCompaniile care doresc sa se implice sunt rugate sa sune la numarul de telefon 0374 45 46 41 , de luni pana vineri intre orele 9-18, sau sa scrie pe email la adresa: sustin@auchan.ro Si Asociatia Daruieste Viata a anuntat ca incepe ridicarea unui spital modular pentru pacientii cu COVID-19, in continuarea implicarii sale pentru a consolida sistemul medical din Romania in lupta cu coronavirusul.Spitalul modular va fi amplasat in curtea Spitalului Elias Bucuresti, in baza acordului dat de conducerea acestuia, va fi finalizat in patru saptamani, iar dotarea si functionarea lui vor fi in sarcina Spitalului Elias si a Ministerului Sanatatii.