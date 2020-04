Avon doneaza 1 milion de dolari pentru victimele violentei domestice, care stau acum blocate in case cu agresorii

Violenta domestica in contextul pandemiei

Violenta domestica, epidemia din spatele usilor inchise

Donatia face parte dintr-o initiativa globala Avon in sprijinul femeilor care se confrunta cu un risc crescut de violenta domestica in aceasta perioada, pe fondulO parte din donatia globala va merge si catre organizatii si proiecte de sprijinire a victimelor violentei domestice din Romania, pe care AVON Romania le-a sprijinit si in trecut, prin programe de finantare.Organizatiile pentru femei din intreaga lume trag un semnal de alarma asupra cresterii cazurilor de violenta in familie, prin raportare la inmultirea cererilor de servicii de asistenta.Date din China indica o crestere de trei ori a cazurilor raportate in februarie, comparativ cu anul precedent.Potrivit Euronews, in Franta, rata violentei domestice a crescut cu peste 30% din 17 pana in 28 martie, pe fondul izolarii la domiciliu. Liniile telefonice specializate din UK si US raporteaza cresteri similare, chiar dublari.Apelurile inregistrate la linia telefonica pentru victimele violentei domestice din Spania au crescut semnificativ in primele doua saptamani de izolare.In Romania, inca nu exista raportari oficiale de la inceputul masurilor de izolare, dar expertii din organizatiile neguvernamentale se asteapta ca numarul cazurilor sa creasca si la noi1.In prima jumatate a anului 2019, conform datelor de la Inspectoratul General de Politie al Romaniei, obtinute de Centrul Filia, la nivel national cca 64 de persoane erau agresate zilnic, iar in total au fost inregistrate 11,627 victime ale violentei domestice, in perioada ianuarie - iunie 2019.spune, asociatie activa in domeniul combaterii si prevenirii violentei impotriva femeilor.Pe langa suportul financiar oferit organizatiilor non-guvernamentale, Avon lanseaza campania "IZOLATE, DAR IMPREUNA", un efort de comunicare la nivelul reprezentantilor, clientilor si comunitatilor din intreaga lume.Acesta consta in informarea publicului cu privire la problema violentei domestice, indrumarea victimelor catre organizatiile care le pot oferi ajutor si consiliere, dar si identificarea si sprijinirea persoanelor aflate in situatii de risc., a declaratCea mai recenta contributie de 1 milion de dolari se bazeaza pe un angajament de 15 ani al Fundatiei Avon de a ajuta la oprirea violentei impotriva femeilor.Initiativa face parte din promisiunea Avon si a Fundatiei Avon de a dona 10 milioane de dolari in 2020 pentru organizatii de caritate care sprijina sanatatea si bunastarea femeilor.Pana in prezent, Avon si Fundatia Avon au donat peste 80 de milioane de dolari ONG-urilor care lupta impotriva violentei domestice si vor continua sa sustina eforturile acestora.De 130 de ani, Avon reprezinta femeile, oferind produse inovatoare de inalta calitate, care sunt vandute in primul rand femeilor, prin intermediul femeilor.Milioane de reprezentanti independenti de vanzari din intreaga lume comercializeaza branduri iconice Avon precum Avon Color si ANEW prin intermediul retelelor lor sociale, construind propriile lor afaceri de frumusete, full-time sau part-time.Avon ofera incredere femeilor, sprijina spiritul antreprenorial si bunastarea si a donat peste 1 miliard de dolari cauzelor femeilor prin Avon si Fundatia Avon.Aflati mai multe despre Avon si produsele sale pe www.avonworldwide.com Fundatia Avon pentru Femei se angajeaza sa sustina problemele care conteaza cel mai mult pentru femei.De la infiintarea sa in 1955, Fundatia Avon a promovat sau a sprijinit activitati caritabile, stiintifice, educationale si umanitare, cu un accent deosebit pe activitati care imbunatatesc viata femeilor si a familiilor acestora.Pana in 2018, Avon Products, Inc. si Fundatia Avon au contribuit cu peste 1 miliard de dolari in peste 50 de tari.Astazi, programele Avon privind cauzele globale se concentreaza asupra constientizarii si prevenirii cancerului de san prin programul Avon impotriva cancerului de san si pentru incetarea violentei asupra femeilor.